Conférence « Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin » Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 17 mai 2023, Albi. Conférence « Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin » Mercredi 17 mai, 18h30 Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Entrée libre La prochaine conférence portera sur les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), en écho à la journée mondiale des MICI qui a lieu chaque année le 19 mai. Celles-ci touchent plus de 250 000 personnes en France et connaissent une importante augmentation ces dernières années.

La conférence sera animée par un gastro-entérologue et des représentants de l’association AFA Crohn-RCF France. Certains membres témoigneront aussi de leur vécu tout en échangeant avec le public. Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

