Conférence « Mieux comprendre l’endométriose » Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Conférence « Mieux comprendre l’endométriose » Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 15 mars 2023, Albi. Conférence « Mieux comprendre l’endométriose » Mercredi 15 mars, 18h30 Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Entrée libre L’endométriose est une maladie méconnue qui touche pourtant une femme sur dix en France.

Corinne Cantegrel et l’association Endofrance proposent une conférence interactive pour échanger avec le public et répondre à ses questions. Elle sera aussi enrichie de témoignages de personnes atteintes d’endométriose.

Retrouvez de nombreuses informations sur l’endométriose sur le site de référence en cliquant ici. Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.endofrance.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T18:30:00+01:00 – 2023-03-15T20:30:00+01:00

2023-03-15T18:30:00+01:00 – 2023-03-15T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi

Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Conférence « Mieux comprendre l’endométriose » Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale 2023-03-15 was last modified: by Conférence « Mieux comprendre l’endométriose » Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale 15 mars 2023 Albi Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale Albi

Albi Tarn