L’appel des libellules Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 8 mars 2023, Albi.

L’appel des libellules Mercredi 8 mars, 19h30 Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale

Entrée libre – Nombre de places limité – Inscription conseillée

Présentation des actions engagées sur Albi pour la protection des libellules et diffusion du film documentaire “L’appel des Libellules” de Marie Daniel et Fabien Mazzocco.

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie

La Ville d’Albi et l’Office pour la protection des insectes et de leur environnement Midi-Pyrénées (OPIE MP) proposent cette soirée ludique et pédagogique à destination du grand public.

Prédatrices farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples dont la vie est fascinante ! Bien qu’elles comptent parmi les premiers insectes apparus sur Terre, les voilà aujourd’hui menacées.

Elles font face à un nouveau défi, celui de cohabiter avec notre espèce. Leur diminution n’est pas étrangère au mauvais état de santé de nos paysages et des milieux aquatiques. Nous intéresser à elles nous plonge dans une enquête au long cours, où on pourra ainsi prendre conscience du lien qui nous unit à elles.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T19:30:00+01:00

2023-03-08T22:00:00+01:00