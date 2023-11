Course d’orientation Salle Arc-en-Ciel Nueil-les-Aubiers, 19 novembre 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Course d’orientation, avec un parcours expert de 30 balises et un parcours famille de 20 balises.

Soupe, sandwich et pomme offerts..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 10:00:00. EUR.

Salle Arc-en-Ciel Stade Tuzelet

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Orienteering, with an expert course of 30 markers and a family course of 20 markers.

Free soup, sandwich and apple.

Carrera de orientación, con un recorrido experto de 30 balizas y un recorrido familiar de 20 balizas.

Sopa, bocadillo y manzana gratis.

Orientierungslauf, mit einem Expertenparcours mit 30 Markierungen und einem Familienparcours mit 20 Markierungen.

Suppe, Sandwich und Apfel werden angeboten.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Bocage Bressuirais