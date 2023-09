festig noz salle ar stivell, Milizac-Guipronvel (29), 30 septembre 2023, .

Danses très variées

Programme de breizh storming:

1er passage rond de landeda keff av 2 travers cercle circassien Scottish pors poulan ridée 6 tinduff gavotte du bas leon avant deux du trégor valse ecossaise an dro kost ac’hoat 2e passage suite de l’aven kérouézé dans leon suite tréguer laridé l’oranger fisel rond de saint vincent jeunes gens de 10 ans Gavotte et bal de Plougastel kas a barh chanté « mon père veut me marier » avant deux du petit bonhomme source : événement festig noz publié sur AgendaTrad

