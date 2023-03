Rien n’est trop beau pour chaque jour Salle Aquitaine, 31 mars 2023, Monflanquin.

Les 31 mars, 1 et 2 avril 2023 aura lieu la 7ème édition des JEMA en cœur de bastide à Monflanquin un des « Plus Beaux Villages de France » depuis 1989.

Sur la thématique des JEMA 2023 « Sublimer le quotidien », les objectifs de la programmation sont de proposer une découverte de la transformation et du façonnage des matériaux nobles, des savoir-faire des artisans d’art du territoire et de témoigner de la richesse et de la diversité des métiers de tradition, de création et de restauration.

La manifestation comprend 2 volets :

#Une exposition « Rien n’est trop beau pour chaque jour ». En mode galerie, l’exposition sera accueillie dans la salle Aquitaine située autour et à proximité de la place des arcades, cœur de la bastide de Monflanquin. Cette exposition révèlera de la beauté des objets du quotidien.

L’exposition est entièrement gratuite et sera tenue par les organisateurs et les exposants. Elle sera également un lieu d’information sur toutes les propositions des JEMA sur le territoire du Lot-et-Garonne : documents, plans, présentations.

Elle sera ouverte du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril toute la journée de 11h à 18h.

Un vernissage sera organisé avec tous les partenaires le vendredi soir à 18h30. Il sera suivi d’un moment musical à la salle des Consuls.

#Un week-end « ateliers ouverts» : les professionnels métiers d’art de la bastide se sont mobilisés et seront présents dans leurs locaux ainsi que d’autres du Lot-et-Garonne venus participer aux JEMA à Monflanquin. Ils feront découvrir leurs gestes, leurs techniques et leurs productions et il sera possible pour les visiteurs de s’inscrire à des ateliers.

Inauguration de L’atelier « INCANDESCENT » par les artisans bijoutières : Louise ANTOINE, Agathe MUSSILLON et Faustine CHATELAIN. Au programme : portes ouvertes au public, démonstrations et vernissage le samedi 1er avril.

L’association POLLEN, centre d’art contemporain accueillera l’artiste Clémentine CARSBERG.

#Accueil jeune public (6 – 12 ans et + de 12 ans) : visite guidée de l’exposition, démonstration et/ou atelier découverte sur la technique de la vannerie… Programmation en cours.

