Don du sang – L’Herbergement – Décembre 2023 Salle Aquarelle, 14 décembre 2023, L'Herbergement. Don du sang – L’Herbergement – Décembre 2023 Jeudi 14 décembre, 15h30 Salle Aquarelle Ensemble, continuons à sauver des vies Salle Aquarelle 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L’Herbergement L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ »}]

02 51 42 81 74 https://www.lherbergement.fr/mes-services-et-demarches/salles-communales/ Rendez-vous à la Salle Aquarelle à L’Herbergement le jeudi 14 décembre 2023 de 15h30 à 19h30 pour donner votre sang ! Avant de vous déplacer : – assurez-vous que vous pouvez donner ;

– ne venez pas à jeun ;

– munissez-vous : d’un stylo ; d’une pièce d’identité. Prise de rendez-vous sur le site de l’EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ Vos dons sont essentiels sur la durée pour soigner ceux qui en ont besoin !

#DonDuSang

2023-12-14T15:30:00+01:00

2023-12-14T19:30:00+01:00

