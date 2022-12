Ateliers CAP Bien-Etre – Avril 2023 Salle Aquarelle L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Ateliers CAP Bien-Etre – Avril 2023 Salle Aquarelle, 7 mars 2023, L'Herbergement. Ateliers CAP Bien-Etre – Avril 2023 Mardi 7 mars 2023, 14h00 Salle Aquarelle

10 € pour les 4 ateliers

Parcours composé de 4 ateliers collectifs pour apprendre à mieux gérer ses émotions au quotidien. 7,14,21 et 28 mars de 14h à 16h30. Salle Aquarelle à l’Herbergement Salle Aquarelle 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L’Herbergement L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire

02 51 42 81 74 https://www.lherbergement.fr/mes-services-et-demarches/salles-communales/ CAP Bien-Etre est un parcours composé de 4 séances collectives qui vous permettra d’apprendre à mieux gérer vos émotions au quotidien, à mieux vous connaître et à mieux vivre avec les autres. A la fin de ce parcours, un entretien individuel est réalisé avec l’animateur.

Chaque participant s’engage à suivre le cycle complet de 4 ateliers.

Sur inscription. Ouvert aux plus de 60 ans.

Organisé par la MSA.

