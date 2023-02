Soirée Parents / Ados : “Influenceurs, quels impacts sur les jeunes ?” Salle Aquarelle, 24 février 2023, L'Herbergement.

Gratuit et ouvert à tous

Dans le cadre de son projet d’actions autour de la parentalité, l’AIFR organise une soirée parents / ados le vendredi 24 février 2023, de 19h30 à 21h30, à la Salle Aquarelle de L’Herbergement.

Salle Aquarelle 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L’Herbergement L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire

02 51 42 81 74 https://www.lherbergement.fr/mes-services-et-demarches/salles-communales/

Informations, échanges, interventions de professionnels sont au programme de cette soirée qui saura éclairer les parents et permettre aux jeunes de décrypter l’envers du décor des réseaux sociaux…

L’atelier sera co-animé par Enrique DOUILLARD, créateur de contenus sur Instagram, et Anaëlle LECOMTE, Promeneur du Net et chargée de prévention à Terres de Montaigu.

AU MENU DE CES DEUX HEURES DE RENCONTRE :

Présentation générale du monde des influenceurs et créateurs de contenus, avec le témoignage d’Enrique.

Les coulisses du monde de l’influence : fake news, tyrannie du cool, dropshipping, algorithmes…

Image et estime de soi au travers des réseaux sociaux.

Retours de jeunes.

Présentation de dispositifs d’accompagnement pour les jeunes : « Les Promeneurs du Net » et le bus “Emile, mon espace mobile”.



