Concerts Les Caméléons Salle Aquarelle, 25 novembre 2022, L'Herbergement. Concerts Les Caméléons 25 et 26 novembre Salle Aquarelle

Réservations uniquement via hello asso.

Deux soirées de concerts avec LES CAMELEONS sont organisées par l’UCAH à la Salle Aquarelle : vendredi 25 et samedi 26 novembre. Salle Aquarelle 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L’Herbergement L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « mailto:imagedesoi85@orange.fr »}, {« link »: « mailto:yvan.daniau@iadfrance.fr »}]

02 51 42 81 74 https://www.lherbergement.fr/mes-services-et-demarches/salles-communales/ Les Caméléons, groupe de ska rock, créé en 1991, à L’Herbergement, par une bande de copains, a décidé de terminer sa tournée d’adieux sur ses terres d’origine ! Deux soirées de concerts sont organisées par l’UCAH à la Salle Aquarelle : vendredi 25 et samedi 26 novembre. Au programme du vendredi 25 novembre :

Les Caméléons, Elmer Food Beat, Le bruit de l’Autre, Dïe Morg. Au programme du samedi 26 novembre :

Les Caméléons, Les Fatals Picards, Lemon Furia, Tricot Combo, la Bernique à 3 Faces. Bar et restauration sur place. Si vous souhaitez être bénévoles pour le bar et la restauration (permanences de 3h + entrée gratuite !), adressez votre candidature à : imagedesoi85@orange.fr

Pour toute autre question : yvan.daniau@iadfrance.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T18:30:00+01:00

2022-11-26T23:59:00+01:00

