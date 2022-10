Hyperlien : Et si le monde d’après était déjà là ? Salle Aquarelle L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Vendée

Hyperlien : Et si le monde d’après était déjà là ? Salle Aquarelle, 28 octobre 2022, L'Herbergement. Hyperlien : Et si le monde d’après était déjà là ? Vendredi 28 octobre, 20h30 Salle Aquarelle

Entrée Libre

Découverte d’initiatives qui, partout en France, proposent des alternatives pour faire autrement. Salle Aquarelle 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L’Herbergement L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire

02 51 42 81 74 https://www.lherbergement.fr/mes-services-et-demarches/salles-communales/ Hyperlien est une série de vidéos dont l’objet est de mettre en lumière des initiatives locales qui ont participé à la transformation sociale du territoire en créant des espaces et des temps propices au développement du pouvoir d’agir des habitants ! Pour cette soirée de débat, nous avons choisi trois épisodes qui vont chacun apporter un regard différent dans la construction du projet. Ce sont aussi 3 projets qui vont nous permettre de renouveler le regard sur l’heR D’enVie et d’esquisser des envies et besoins futurs de l’association. L’intérêt de l’outil vidéo pour ce débat, c’est d’avoir le regard et la parole des personnes qui vivent ces transformations, qui les ont accompagnées, qui les ont réfléchies… sans les édulcorer d’un regard scientifique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T20:30:00+02:00

2022-10-28T22:30:00+02:00 l’heR D’enVie

Détails Catégories d’évènement: L'Herbergement, Vendée Autres Lieu Salle Aquarelle Adresse 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L'Herbergement Ville L'Herbergement Age minimum 10 Age maximum 121 lieuville Salle Aquarelle L'Herbergement Departement Vendée

Salle Aquarelle L'Herbergement Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lherbergement/

Hyperlien : Et si le monde d’après était déjà là ? Salle Aquarelle 2022-10-28 was last modified: by Hyperlien : Et si le monde d’après était déjà là ? Salle Aquarelle Salle Aquarelle 28 octobre 2022 L'Herbergement Salle Aquarelle L'Herbergement

L'Herbergement Vendée