Paul Blanqué au marché de Noël de Peyrehorade Salle apremont, 40300 Peyrehorade Peyrehorade Catégories d’Évènement: Landes

Peyrehorade Paul Blanqué au marché de Noël de Peyrehorade Salle apremont, 40300 Peyrehorade Peyrehorade, 17 décembre 2023, Peyrehorade. Paul Blanqué au marché de Noël de Peyrehorade Dimanche 17 décembre, 09h00 Salle apremont, 40300 Peyrehorade Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00 Bonjour,

Après sa présence à l‘Espace Culturel Leclerc de Tyrosse, le samedi 16 décembre, de 10h à 18h, Paul Blanqué dédicacera ses ouvrages au marché de Noël de Peyrehorade le dimanche 17 décembre 2023, de 9h à 19h Salle apremont, 40300 Peyrehorade peyrehorade Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine Blanqué blanque www.maeleditions.org Détails Catégories d’Évènement: Landes, Peyrehorade Autres Code postal 40300 Lieu Salle apremont, 40300 Peyrehorade Adresse peyrehorade Ville Peyrehorade Departement Landes Lieu Ville Salle apremont, 40300 Peyrehorade Peyrehorade Latitude 43.544094 Longitude -1.105088 latitude longitude 43.544094;-1.105088

Salle apremont, 40300 Peyrehorade Peyrehorade Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrehorade/