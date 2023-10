Cet évènement est passé Mardi Cœur de Ville – L’offre culturelle et patrimoniale Salle APPIANO Senlis (Batiment 20 quartier Ordener) Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Mardi Cœur de Ville – L’offre culturelle et patrimoniale Salle APPIANO Senlis (Batiment 20 quartier Ordener) Senlis, 24 octobre 2023, Senlis. Mardi Cœur de Ville – L’offre culturelle et patrimoniale Mardi 24 octobre, 19h15 Salle APPIANO Senlis (Batiment 20 quartier Ordener) Entrée libre, Dans le cadre des rencontres des Mardi Coeur de Ville, venez échanger sur les thématiques de l’offre culturelle et patrimoniale du territoire.

Seront notamment abordés deux projets structurants clés pour notre cadre de vie et pour l’attractivité du territoire : La réalisation du conservatoire de musique et de danse et le projet de valorisation patrimoniale « Voyage au temps des premiers rois de France ».

Nous vous invitons au quartier Ordener dans la salle Appiano (bâtiment 20) à 19h15, afin de découvrir ces deux projets majeurs. Cette rencontre sera aussi l’occasion de nous rendre sur le site du futur conservatoire, dans l’ancien mess des officiers. Salle APPIANO Senlis (Batiment 20 quartier Ordener) 8 Rue des Jardiniers, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

