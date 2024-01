Infinie broderie salle Apollo Dun-le-Palestel, samedi 27 juillet 2024.

Dun-le-Palestel Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 15:00:00

fin : 2024-08-04 19:00:00

L’idée folle devient réalité… Battre le record de longueur de la Tapisserie de Bayeux (70m) en racontant l’histoire de Crozant de la Préhistoire à nos jours quelle idée folle! Ce projet est en voie de réalisation. Cette année, 10 nouveaux panneaux vous feront découvrir la légende des fileuses, la visite de George Sand et Frédéric Chopin à Crozant et les pèlerins sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Salle Apollo ouvert tous les jours de 15h à19h. Gratuit.

L’idée folle devient réalité… Battre le record de longueur de la Tapisserie de Bayeux (70m) en racontant l’histoire de Crozant de la Préhistoire à nos jours quelle idée folle! Ce projet est en voie de réalisation. Cette année, 10 nouveaux panneaux vous feront découvrir la légende des fileuses, la visite de George Sand et Frédéric Chopin à Crozant et les pèlerins sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Salle Apollo ouvert tous les jours de 15h à19h. Gratuit.

.

salle Apollo

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par Creuse Tourisme