Infinie broderie salle Apollo Dun-le-Palestel, 29 juillet 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

L’idée folle devient réalité… Battre le record de longueur de la Tapisserie de Bayeux (70m) en racontant l’histoire de Crozant de la Préhistoire à nos jours quelle idée folle! Ce projet est en voie de réalisation. Cette année, 10 nouveaux panneaux vous feront découvrir la légende des fileuses, la visite de George Sand et Frédéric Chopin à Crozant et les pèlerins sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Salle Apollo ouvert tous les jours de 15h à19h. Gratuit..

2023-07-29 fin : 2023-08-06 19:00:00. EUR.

salle Apollo

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A crazy idea becomes reality… Breaking the Bayeux Tapestry length record (70m) by telling the story of Crozant from prehistory to the present day – what a crazy idea! This project is well underway. This year, 10 new panels will introduce you to the legend of the spinners, George Sand and Frédéric Chopin’s visit to Crozant, and the pilgrims on their way to Santiago de Compostela.

Salle Apollo open daily 3pm-7pm. Free admission.

Una idea loca se hace realidad… Batir el récord del tapiz de Bayeux más largo (70 m) contando la historia de Crozant desde la prehistoria hasta nuestros días: ¡qué idea más loca! El proyecto ya está en marcha. Este año, 10 nuevos paneles le contarán todo sobre la leyenda de las hilanderas, la visita de George Sand y Frédéric Chopin a Crozant y los peregrinos camino de Santiago de Compostela.

Sala Apollo, abierta todos los días de 15:00 a 19:00 h. Entrada gratuita.

Eine verrückte Idee wird Wirklichkeit… Den Längenrekord des Wandteppichs von Bayeux (70 m) zu brechen und dabei die Geschichte von Crozant von der Vorgeschichte bis heute zu erzählen – was für eine verrückte Idee! Dieses Projekt ist auf dem Weg zur Umsetzung. In diesem Jahr werden Sie auf 10 neuen Tafeln über die Legende der Spinnerinnen, den Besuch von George Sand und Frédéric Chopin in Crozant und die Pilger auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela informiert.

Apollo-Saal täglich von 15:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-15 par Creuse Tourisme