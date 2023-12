THOMAS FERSEN SALLE APOLLO Boucau, 31 janvier 2024, Boucau.

Pour son nouveau spectacle, Thomas Fersen, auteur-compositeur-interprète, puise sa matière dans son premier roman, Dieu sur Terre. À la croisée du théâtre et du concert, le chanteur se fait aussi comédien dans un monologue parlé et chanté, où des extraits du livre viennent donner un éclairage inédit à ses chansons les plus connues.

Tarif : 36.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE APOLLO RUE RENE DUVERT 64340 Boucau