L’homme qui aimait les arbres Salle Annie Girardot Vouziers, 15 février 2024, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Jeudi 15 février – 20hD’après Jean GionoCompagnie Roseau Théâtre/OriginavreDurée : 1h30 / Tout publicParoles de la troupe : « 50ans après sa mort, nous éprouvons l’immense besoin de faire entendre à nouveau la voix de Jean Giono. Nous avons pour cette création 5 nouvelles sous le titre … L’homme qui aimait les arbres. Quatre nouvelles tirées de même recueil Solitude de la pitié de Jean Giono et publiées à Paris dans l’Intransigeant de 1928 à 1932, et volume chez Gallimard en 1932. Nous avons placé en ouverture du spectacle la nouvelle pièce « l’homme qui plantait des arbres » que nous avions déjà portée avec le plus grand bonheur et succès de 1992 à 2006 en tournée internationales et au Festival Off d’Avignon. » Ces courts récits récits sont une ode à la nature et tout particulièrement à l’arbre. Jean Giono plaide ainsi pour un retour à la terre et cherche à nous transmettre sa foi et son respect en la nature..

2024-02-15

Salle Annie Girardot

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Thursday, February 15 – 8pmAfter Jean GionoCompagnie Roseau Théâtre/OriginavreLength: 1h30 / All audiencesSayings from the troupe: « 50 years after his death, we feel the immense need to make Jean Giono’s voice heard again. For this creation, we have chosen 5 short stories under the title ? L’homme qui aimait les arbres. Four short stories taken from Jean Giono’s collection Solitude de la pitié, published in Paris in l’Intransigeant from 1928 to 1932, and in volume by Gallimard in 1932. We’ve opened the show with the new play « L’homme qui plantait des arbres » (The Man Who Planted Trees), which we performed with great success from 1992 to 2006 on international tours and at the Festival Off d’Avignon. » These short stories are an ode to nature, and particularly to trees. Jean Giono pleads for a return to the land, and seeks to convey to us his faith and respect for nature.

Jueves 15 de febrero – 20.00 hDespués de Jean GionoCompagnie Roseau Théâtre/OriginavreDuración: 1 h 30 min/Todos los públicosLo que cuenta la compañía: « 50 años después de su muerte, sentimos la inmensa necesidad de hacer oír de nuevo la voz de Jean Giono. Para esta producción, hemos reunido 5 relatos cortos bajo el título ? L’homme qui aimait les arbres. Cuatro cuentos extraídos de la misma colección Solitude de la pitié de Jean Giono y publicados en París en l’Intransigeant de 1928 a 1932, y en volumen por Gallimard en 1932. Hemos abierto el espectáculo con la nueva obra « l’homme qui plantait des arbres » (el hombre que plantaba árboles), que representamos con gran éxito de 1992 a 2006 en giras internacionales y en el Festival Off de Aviñón Estos cuentos son una oda a la naturaleza y, en particular, a los árboles. Jean Giono aboga por un retorno a la tierra y trata de transmitirnos su fe y su respeto por la naturaleza.

Donnerstag, 15. Februar – 20 UhrNach Jean GionoCompagnie Roseau Théâtre/OriginavreDauer: 1,5 Stunden / Für jedes PublikumSprecher der Theatergruppe: « 50 Jahre nach seinem Tod haben wir das große Bedürfnis, die Stimme von Jean Giono wieder hörbar zu machen. Wir haben für diese Kreation 5 Kurzgeschichten unter dem Titel ? Der Mann, der die Bäume liebte. Vier Kurzgeschichten aus Jean Gionos Sammlung Solitude de la pitié, die von 1928 bis 1932 in L’Intransigeant in Paris veröffentlicht wurden und 1932 als Band bei Gallimard erschienen. Wir haben das neue Stück « l’homme qui plantait des arbres », das wir bereits von 1992 bis 2006 mit größtem Glück und Erfolg auf internationalen Tourneen und beim Festival Off d’Avignon aufgeführt hatten, in die Eröffnung der Aufführung gestellt. » Diese kurzen Erzählungen sind eine Ode an die Natur und ganz besonders an den Baum. Jean Giono plädiert damit für eine Rückkehr zur Erde und versucht, uns seinen Glauben und seinen Respekt für die Natur zu vermitteln.

