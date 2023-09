Il était une voix Salle Annie Girardot Vouziers, 28 septembre 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Il était une voix de Didier Gustin, une production Hugues Gentelet.Jeudi 28 septembre à 20hImitateur aux milles voix, Didier GUSTIN emploie son talent à croquer les multiples personnalités du show-biz et du monde politique. Après son enfance dans les Vosges, il monte tenter sa chance à Paris pour se lancer dans la profession d’imitateur qu’il rêve de faire depuis toujours. Parallèlement à cela, il travail chez AB Productions dans le doublage des dessins animés japonais. Il contribue également au succès du Club DOROTHEE pour lequel il écrit des sketchs. Il a également coécrit une cinquantaine de scénarios de « Salut les Musclés » et « D’Hélène et les Garçon » Sa rencontre avec les Monty Python va être déterminante. Michel BOUJENAH, Pierre PALMADE et LAGAF, l’aideront à se faire connaître. Didier GUSTIN ne tarde pas à se faire vite apprécier du public pour son talent et sa personnalité très sympathique. Dans les années 2000, il participe quotidiennement aux GUIGNOLS DE L’INFO où il interprète notamment les voix de Marc-Olivier Fogiel et Thierry Ardisson..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . .

Salle Annie Girardot

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Il était une voix by Didier Gustin, produced by Hugues Gentelet.Thursday, September 28 at 8pmImitator with a thousand voices, Didier GUSTIN uses his talent to sketch the many personalities of showbiz and the political world. After growing up in the Vosges, he moved to Paris to try his luck as an impersonator, a profession he had always dreamed of pursuing. At the same time, he worked for AB Productions, dubbing Japanese cartoons. He also contributed to the success of Club DOROTHEE, for which he wrote sketches. He also co-wrote some fifty scripts for « Salut les Musclés » and « D’Hélène et les Garçon ». His encounter with Monty Python was to prove decisive. Michel BOUJENAH, Pierre PALMADE and LAGAF helped him make a name for himself. It didn’t take long for Didier GUSTIN to win over audiences with his talent and friendly personality. In the 2000s, he appeared daily on GUIGNOLS DE L’INFO as the voice of Marc-Olivier Fogiel and Thierry Ardisson.

Il était une voix de Didier Gustin, producido por Hugues Gentelet.Jueves 28 de septiembre a las 20.00 hImitador con mil voces, Didier GUSTIN esboza con su talento las múltiples personalidades del mundo del espectáculo y de la política. Tras crecer en los Vosgos, se trasladó a París para probar suerte como imitador, algo con lo que siempre había soñado. Al mismo tiempo, trabajó para AB Productions doblando dibujos animados japoneses. También contribuyó al éxito del Club DOROTHEE, para el que escribió sketches. También coescribió unos cincuenta guiones para « Salut les Musclés » y « D’Hélène et les Garçon ». Su encuentro con los Monty Python resultó decisivo. Michel BOUJENAH, Pierre PALMADE y LAGAF le ayudaron a hacerse un nombre. Didier GUSTIN no tardó en ser apreciado por el público por su talento y su simpatía. En los años 2000, aparecía a diario en GUIGNOLS DE L’INFO, donde era la voz de Marc-Olivier Fogiel y Thierry Ardisson.

Donnerstag, 28. September, 20 UhrDidier GUSTIN, ein Imitator mit tausend Stimmen, nutzt sein Talent, um die zahlreichen Persönlichkeiten des Showbusiness und der Politik zu skizzieren. Nach seiner Kindheit in den Vogesen ging er nach Paris, um sein Glück zu versuchen und den Beruf des Imitators zu ergreifen, von dem er schon immer geträumt hatte. Parallel dazu arbeitet er bei AB Productions in der Synchronisation japanischer Zeichentrickfilme. Er trägt auch zum Erfolg des Clubs DOROTHEE bei, für den er Sketche schreibt. Er war auch Co-Autor von etwa 50 Drehbüchern für « Salut les Musclés » und « D’Hélène et les Garçon ». Seine Begegnung mit Monty Python sollte sich als entscheidend erweisen. Michel BOUJENAH, Pierre PALMADE und LAGAF helfen ihm, bekannt zu werden. Es dauert nicht lange, bis Didier GUSTIN wegen seines Talents und seiner sehr sympathischen Persönlichkeit beim Publikum beliebt wird. In den 2000er Jahren nahm er täglich an den GUIGNOLS DE L’INFO teil, wo er insbesondere die Stimmen von Marc-Olivier Fogiel und Thierry Ardisson interpretierte.

Mise à jour le 2023-09-19 par Ardennes Tourisme