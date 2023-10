Ateliers parents-enfants Salle annexe- Mairie de Mareuil Mareuil en Périgord, 18 novembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Ateliers à destination des tout-petits à la salle annexe de la mairie de Mareuil : massages bébés pour les 0-18 mois de 10h à 10h30 et baby gym pour les 18 mois – 3 ans de 10h45 à 11h30. Duo: 4€/ Trio: 5€..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 11:30:00. .

Salle annexe- Mairie de Mareuil

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Workshops for toddlers at Mareuil town hall: baby massage for 0-18 months from 10am to 10:30am and baby gym for 18 months to 3 years from 10:45am to 11:30am. Duo: 4? / Trio: 5?

Talleres para niños pequeños en la sala anexa del ayuntamiento de Mareuil: masaje para bebés de 0 a 18 meses de 10.00 a 10.30 h y gimnasia para bebés de 18 meses a 3 años de 10.45 a 11.30 h. Dúo: 4? / Trío: 5?

Workshops für Kleinkinder im Nebenraum des Rathauses von Mareuil: Babymassage für 0-18 Monate von 10.00 bis 10.30 Uhr und Babygymnastik für 18 Monate bis 3 Jahre von 10.45 bis 11.30 Uhr. Duo: 4 / Trio: 5.

Mise à jour le 2023-10-27 par Val de Dronne