Repair Café Templeuve en Pévèle Salle annexe de la médiathèque Louvil, 13 janvier 2024, Louvil.

Début : 2024-01-13T09:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Les Repair Café sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. Ils sont aussi l’occasion de se rencontrer entre voisins et de partager savoirs et expériences. L’objectif ? De la co-réparation entre citoyens et de nouvelles habitudes pour lutter contre le gaspillage.

Salle annexe de la médiathèque 70 rue du Marais, Louvil Louvil 59830 Nord Hauts-de-France