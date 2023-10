Quinzaine de la transmission salle annexe de la mairie Saint-Eutrope-de-Born Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Eutrope-de-Born Quinzaine de la transmission salle annexe de la mairie Saint-Eutrope-de-Born, 30 novembre 2023, Saint-Eutrope-de-Born. Quinzaine de la transmission Jeudi 30 novembre, 14h00 salle annexe de la mairie accès libre et gratuit Vous vous posez des questions sur la transmission, le foncier, la retraite ?

Dans la cadre de la quizaine de la transmission, une rencontre avec les acteurs du territoire ( Chambre d’Agriculture, MSA, SAFER) vous est proposée. Cette réunion est ouverte à tous : cédants, futurs repreneurs ou porteurs de projets.

N’hésitez pas, venez nous voir salle annexe de la mairie 47210 SAINT EUTROPE DE BORN Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 77 83 18 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Eutrope-de-Born Autres Lieu salle annexe de la mairie Adresse 47210 SAINT EUTROPE DE BORN Ville Saint-Eutrope-de-Born Departement Lot-et-Garonne

2023-11-30T14:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:00:00+01:00

salle annexe de la mairie Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-eutrope-de-born/