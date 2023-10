La Flamme de la Paix à Eugénie les Bains Salle animation Eugénie-les-Bains, 6 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

La flamme de la paix arrivera de Classun à Eugénie le lundi 6 novembre à 16h30 sous le kiosque de l’office de tourisme, un couple en tenue impériale et des enfants l’accueilleront, goûter offert à tous, à 18h départ pour la salle d’animation avec visionnage de quelques vidéos sur la paix, 18h30 moment des enfants et des jeunes qui diront quelques poèmes sur la paix, à 19h apéritif pour tous, à 19h30 repas grillades 5€ par personne (gratuit enfant) : ventrêche, chipos, chips, fromage et vin, le dessert sera offert par M.Guérard (inscriptions avant le 3 novembre au 06.07.51.82.70 ou 06.41.85.37.35). A 20h concert offert par les chanteurs Iturri Lagunak et à 20h45 la flamme part pour l’église avec temps de réflexion.

La flamme de la paix est une torche comme celle des jeux olympiques qui sillonnera dans tous les villages de France jusqu’à l’ouverture des jeux, soit l’été 2024..

Salle animation

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Flame of Peace will arrive from Classun to Eugénie on Monday November 6 at 4:30 pm under the Tourist Office kiosk, where it will be greeted by a couple in imperial dress and children, and a snack will be offered to all. At 6 pm, it will leave for the animation room to watch some videos on peace, and at 6:30 pm, children and young people will recite some poems on peace per person (free for children): ventrêche, chipos, chips, cheese and wine, dessert provided by M.Guérard (to register before November 3, call 06.07.51.82.70 or 06.41.85.37.35). At 8pm, a concert will be given by the Iturri Lagunak singers, and at 8:45pm the flame will leave for the church for a time of reflection.

The flame of peace is a torch like that of the Olympic Games, which will travel through all the villages of France until the opening of the games in summer 2024.

La Llama de la Paz llegará de Classun a Eugénie el lunes 6 de noviembre a las 16.30 h, bajo el quiosco de la oficina de turismo, donde será recibida por una pareja vestida de imperial y niños, y se ofrecerá un refrigerio a todos. A las 18.00 h, partirá hacia la sala de animación para ver algunos vídeos sobre la paz, y a las 18.30 h, niños y jóvenes leerán algunos poemas sobre la paz por persona (gratis para los niños): ventrêche, chipos, patatas fritas, queso y vino. El postre correrá a cargo del Sr. Guérard (para inscribirse antes del 3 de noviembre, llamar al 06.07.51.82.70 o al 06.41.85.37.35). A las 20.00 horas, los cantantes de Iturri Lagunak ofrecerán un concierto y a las 20.45 horas la llama partirá hacia la iglesia para un momento de reflexión.

La llama de la paz es una antorcha como la de los Juegos Olímpicos, que recorrerá todos los pueblos de Francia hasta la inauguración de los Juegos en el verano de 2024.

Die Friedensflamme wird am Montag, den 6. November um 16.30 Uhr von Classun nach Eugenien gebracht, wo sie von einem Paar in kaiserlicher Kleidung und Kindern empfangen wird. 18 Uhr geht es in den Animationsraum, wo einige Videos über den Frieden gezeigt werden, 18.30 Uhr sagen Kinder und Jugendliche einige Gedichte über den Frieden, 19 Uhr gibt es einen Aperitif für alle, 19.30 Uhr wird gegrillt, 5? pro Person (Kinder gratis): Ventrêche, Chipos, Chips, Käse und Wein, das Dessert wird von M. Guérard angeboten (Anmeldungen bis zum 3. November unter 06.07.51.82.70 oder 06.41.85.37.35). Um 20 Uhr findet ein Konzert der Sänger Iturri Lagunak statt und um 20.45 Uhr wird die Flamme in die Kirche getragen, wo es Zeit zum Nachdenken gibt.

Die Friedensflamme ist eine Fackel wie die der Olympischen Spiele, die bis zur Eröffnung der Spiele, also im Sommer 2024, durch alle Dörfer Frankreichs wandern wird.

