[Expérimentation citoyenne] La qualité de l’air Salle Ango (au-dessus de l’Office de Tourisme) Dieppe, 30 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

La chasse aux particules est ouverte sur l’agglomération Dieppe-Maritime !

Quelle est la qualité de l’air chez vous ? Dans votre quartier ? Sur votre lieu de travail ? Réalisez vous-même vos mesures !

En partenariat avec Atmo Normandie, organisme en charge de la surveillance de la qualité de l’air, Dieppe-Maritime invite une quinzaine de foyers du territoire à prendre part à une expérimentation citoyenne sur la qualité de l’air, via des capteurs particules qui leurs seront prêtés.

Rendez-vous le samedi 30 septembre pour un premier atelier réservé aux inscrits. Les participants se verront confier des capteurs de particules qu’ils conserveront 15 jours, avant un second atelier de restitution le samedi 14 octobre, ouvert à tous.

S’inscrire pour le 30/09 : https://www.helloasso.com/associations/atmo-normandie/evenements/dieppe-maritime-realisez-vous-meme-des-mesures-de-qualite-de-l-air.

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 12:00:00.

Salle Ango (au-dessus de l’Office de Tourisme)

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The hunt is on for particulate matter in the Dieppe-Maritime conurbation!

How is the air quality in your home? In your neighborhood? In your workplace? Take your own measurements!

In partnership with Atmo Normandie, the organization in charge of monitoring air quality, Dieppe-Maritime is inviting some 15 households in the area to take part in a citizen experiment on air quality, using particle sensors that will be loaned to them.

Join us on Saturday September 30 for a first workshop reserved for registered participants. Participants will be given particle sensors to keep for 15 days, before a second workshop on Saturday, October 14, open to all.

To register for September 30: https://www.helloasso.com/associations/atmo-normandie/evenements/dieppe-maritime-realisez-vous-meme-des-mesures-de-qualite-de-l-air

A la caza de partículas en la aglomeración de Dieppe-Maritime

¿Cómo es la calidad del aire en su casa? ¿En su barrio? ¿En su lugar de trabajo? Realice sus propias mediciones

En colaboración con Atmo Normandie, organismo responsable de la vigilancia de la calidad del aire, Dieppe-Maritime invita a una quincena de hogares de la región a participar en un experimento ciudadano sobre la calidad del aire, utilizando sensores de partículas que les serán prestados.

El primer taller tendrá lugar el sábado 30 de septiembre y está abierto únicamente a los participantes inscritos. Los participantes recibirán sensores de partículas que podrán conservar durante 15 días, antes de un segundo taller el sábado 14 de octubre, abierto a todos.

Para inscribirse en el 30/09: https://www.helloasso.com/associations/atmo-normandie/evenements/dieppe-maritime-realisez-vous-meme-des-mesures-de-qualite-de-l-air

Die Jagd auf Partikel ist im Großraum Dieppe-Maritime eröffnet!

Wie ist die Luftqualität bei Ihnen zu Hause? In Ihrer Nachbarschaft? An Ihrem Arbeitsplatz? Führen Sie selbst Messungen durch!

In Zusammenarbeit mit Atmo Normandie, einer Organisation, die für die Überwachung der Luftqualität zuständig ist, lädt Dieppe-Maritime etwa 15 Haushalte aus der Region ein, an einem Bürgerversuch zur Luftqualität teilzunehmen, bei dem ihnen Partikelsensoren zur Verfügung gestellt werden.

Am Samstag, den 30. September, findet ein erster Workshop statt, der nur für registrierte Teilnehmer zugänglich ist. Die Teilnehmer erhalten Partikelsensoren, die sie 15 Tage lang aufbewahren müssen, bevor am Samstag, den 14. Oktober ein zweiter Workshop stattfindet, der für alle offen ist.

Melden Sie sich für den 30.09. an: https://www.helloasso.com/associations/atmo-normandie/evenements/dieppe-maritime-realisez-vous-meme-des-mesures-de-qualite-de-l-air

