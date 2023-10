Cet évènement est passé Les Allumoirs Salle André Wauquiez Saint-André-lez-Lille Catégories d’Évènement: Nord

Saint-André-lez-Lille Les Allumoirs Salle André Wauquiez Saint-André-lez-Lille, 18 octobre 2019, Saint-André-lez-Lille. Les Allumoirs Vendredi 18 octobre 2019, 17h00 Salle André Wauquiez GRATUIT. SALLE ANDRÉ WAUQUIER – DÈS 17H La traditionnelle fête des Allumoirs se teinte aux couleurs mexicaines, les lampions se pareront de couleurs, les visages des enfants seront grimés, les têtes de mort accompagneront la déambulation sur le rythme des percus- sions pour admirer le feu d’artifice spécial Mexique proposé par la Compagnie POK Lux Factory. 17H – Maquillage et concours des Allumoirs. 19H – Déambulation. 19H30 – Feu d’artifice tiré devant la Mairie. GRATUIT. Salle André Wauquiez 65 Rue du Général Leclerc, 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

