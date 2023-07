Un spectacle de Rachid Bouali, Cie La Langue Pendue Salle André Wauquier Saint-André-lez-Lille Catégories d’Évènement: Nord

Saint-André-lez-Lille Un spectacle de Rachid Bouali, Cie La Langue Pendue Salle André Wauquier Saint-André-lez-Lille, 22 novembre 2023, Saint-André-lez-Lille. Un spectacle de Rachid Bouali, Cie La Langue Pendue Mercredi 22 novembre, 17h00 Salle André Wauquier 2€ Un spectacle de Rachid Bouali, Cie La Langue Pendue « Je me suis mis à recoller les morceaux, à partir des récits de mes parents, de ma famille et pour le reste il a bien fallu imaginer ».

Une pièce autobiographique signée du pétillant Rachid Bouali. Un homme, fils de parents algériens immigrés, assiste au même moment à la destruction de la cité de son enfance et à la disparition de la mémoire de son père. L’occasion de replonger dans son passé, ses origines kabyles, et de rassembler les morceaux de son histoire familiale. La culture berbère a bercé son enfance mais restait soigneusement calfeutrée à la maison, ses parents mettant un point d’honneur à l’intégration de leur famille en France. Alors, en quête d’une identité sans cesse redéfinie, Rachid Bouali se questionne : « qui sommes-nous ?», avec l’étrange sentiment de ne jamais se sentir tout à fait à sa place. Informations pratiques

Date : le 22.11.2023 à 17h

Lieu : Salle André Wauquier (65 Rue du Général Leclerc, 59350 Saint-André-lez-Lille)

Tarifs : 2€

Salle André Wauquier 65 rue du Général Leclerc, Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France

