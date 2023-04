Projection de films anciens et inédits sur Fresnay Salle André Voisin (halles) Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Projection de films anciens et inédits sur Fresnay Salle André Voisin (halles), 15 septembre 2023, Fresnay-sur-Sarthe. Projection de films anciens et inédits sur Fresnay Vendredi 15 septembre, 19h00 Salle André Voisin (halles) Entrée libre Récemment restauré par la ville, le film réalisé par Jacques Galland en 1952-53 sur les sports à Fresnay sera exceptionnellement projeté ainsi que deux autres films donnés en 2022 par la famille Galland : la Libération de Fresnay le 11 août 1944 et le passage du Général de Gaulle le 22 mai 1965. Salle André Voisin (halles) Place Bassum 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

