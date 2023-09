Saison culturelle [Théâtre] Y a-t-il un Mousquetaire pour sauver la reine ? Salle André Ravache Le pouliguen, 12 avril 2024, Le pouliguen.

Saison culturelle [Théâtre] Y a-t-il un Mousquetaire pour sauver la reine ? Vendredi 12 avril 2024, 20h30 Salle André Ravache Entrée: 15, Entrée: 13, Enfant: 8

La reine de France est en danger. Le cardinal Richelieu et son espionne, Milady, veulent la compromettre. C’est sans compter sur l’enthousiasme des mousquetaires qui vont tout faire pour déjouer leurs intrigues. Seuls, ils peuvent beaucoup, mais ensemble, ils peuvent tout. Ainsi naît leur devise : « Tous pour un, un pour tous ». Vous les aviez adorés dans « Don Quichotte ou presque », les comédiens de la compagnie Décal’Comédies sont de retour au Pouliguen pour ce nouveau spectacle mettant en scène les 3 Mousquetaires sous-titré « Y a-t-il un Mousquetaire pour sauver la reine ? ». Traitée ici avec beaucoup d’humour, vous retrouverez l’histoire d’Alexandre Dumas, dans une version décalée, drôle, actualisée, pleine de joie et de bonne humeur, déclinée en comédie familiale. Vous avez aimé « Kaamelott », « Les Visiteurs », « Les Nuls » ? Vous retrouverez ici le même genre de plaisir et d’humour. Une pièce de Francisca Rosell.

**Placement libre. Ouverture des portes à partir de 20h.

Billets non échangeables et non remboursables.**

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/saison-culturelle-theatre-y-a-t-il-un-mousquetaire-pour-sauver-la-reine-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T06:30:00+02:00

