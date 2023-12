Spectacle: Académie supérieure de Théâtre d’Anjou Salle André Ravache Le pouliguen, 15 mars 2024 19:30, Le pouliguen.

Spectacle: Académie supérieure de Théâtre d'Anjou Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Salle André Ravache

Dans cette soirée grandiose, l’Académie Supérieure de Théâtre d’Anjou (ASTA), école unique en Pays de la Loire, vous proposeront un best of de comédies musicales. Ils interprèteront les œuvres qui ont fait l’histoire de Broadway, du West End et de Paris. Le premier tableau festif « Mamma Mia ! » mettra en scène deux générations : celle des baby-boomers, jadis babas cool, face à une jeunesse moins insouciante. 20 après sa création à Londres, les musiques endiablées de la comédie musicale continuent d’enflammer les planches. Le chapitre « Chicago » invitera le public à plonger dans l’ambiance sulfureuse des cabarets sur des airs de jazz. Avec « Grease », les spectateurs seront de retour au lycée à la fin des années 50. Viendra ensuite le tableau « Hair », issu de la pièce créée « off-Broadway », dans une cave de Greenwich Village, en octobre 1967, et au message universel. Pour le panache, le final français mettra à l’honneur les plus grands succès de la scène parisienne, de Starmania, à Notre-Dame de Paris, en passant par Les Misérables et Les Dix Commandements.

**Placement libre. Ouverture des portes à partir de 20h.

Billets non échangeables et non remboursables.**

