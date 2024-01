Dîner-Spectacle « CHILI como en casa » Salle André Ravache Le pouliguen, samedi 24 février 2024.

Dîner-Spectacle « CHILI como en casa » Participez au dîner-spectacle « CHILI Como en casa » dans le cadre du festival Onda Latina du Pouliguen. Soirée festive : concert du groupe « Onda Libré », repas par la cheffe chilienne Alejandra … Samedi 24 février, 20h00 Salle André Ravache – Adulte: 45, Enfant: 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-25T01:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-25T01:00:00+01:00

Participez au dîner-spectacle « CHILI Como en casa » dans le cadre du festival Onda Latina du Pouliguen.

Soirée festive : concert du groupe « Onda Libré », repas par la cheffe chilienne Alejandra SAZO, quiz avec lots, initiation aux danses latines et bal latino.

En partenariat avec le comité municipal des fêtes et le traiteur Altoke chilien.

Réservations en ligne : Dîner-spectacle « chili como en casa » – 24 février – 20h – le pouliguen (2) (helloasso.com).

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/diner-spectacle-chili-como-en-casa-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/piaf-solutions/evenements/diner-spectacle-chili-como-en-casa-24-fevrier-20h-le-pouliguen-2 »}]

CULTURE FETEFOIRE