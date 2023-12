Comédie: Le tour du monde en 80 jours Salle André Ravache Le pouliguen, 9 février 2024 19:30, Le pouliguen.

Le Tour du monde en 80 jours est certainement le plus célèbre des romans de Jules Verne. On y suit l’aventure de Phileas Fogg, gentleman anglais solitaire et fortuné, qui fait le pari insensé, avec ses amis du Reform Club, de faire le tour du monde en 80 jours. Il part le soir même, accompagné de son serviteur Passepartout. Les deux compères ne s’imaginent alors pas être suivis par un policier de Scotland Yard, Phileas Fogg étant suspecté d’avoir commis un vol d’argent. Les comédiens du Théâtre 100 Noms vous proposeront une version revue et corrigée de l’œuvre. Sur scène, cinq artistes survoltés interprèteront pas moins de 39 personnages à un rythme effréné. Retrouvez dans ce road-movie Phileas Fogg et ses complices où se côtoieront une princesse indienne, Jack le plus grand looser de l’Ouest et l’inspecteur de police le plus nul de toutes les séries allemandes ; le tout en 1872. Le mariage fou d’OSS 117 et des Monty Python.

**Placement libre. Ouverture des portes à partir de 20h.

Billets non échangeables et non remboursables.**

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/comedie-le-tour-du-monde-en-80-jours-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

