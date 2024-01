Concert pour les 30 ans du Bagad de la Presqu’île Salle André Ravache Le pouliguen, dimanche 28 janvier 2024.

Concert pour les 30 ans du Bagad de la Presqu’île Avec les Croq’notes, le Cercle celtique Strolls An Tour Illiz (La Turballe), les Veuzous de la Presqu’île et les Dégâts de chez nous. Dimanche 28 janvier, 14h30 Salle André Ravache Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T14:30:00+01:00 – 2024-01-29T00:30:00+01:00

Fin : 2024-01-28T14:30:00+01:00 – 2024-01-29T00:30:00+01:00

Avec les Croq’notes, le Cercle celtique Strolls An Tour Illiz (La Turballe), les Veuzous de la Presqu’île et les Dégâts de chez nous.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 76 70 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 24 12 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 75 02 44 40 »}, {« type »: « email », « value »: « bagaddelapresquile@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.bagaddelapresquilelepouliguen.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-pour-les-30-ans-du-bagad-de-la-presqu-ile-le-pouliguen.html »}]

CULTURE LOISIRS