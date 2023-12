Loto 2024 Salle André Ravache Le pouliguen, 21 janvier 2024, Le pouliguen.

Loto 2024 Dimanche 21 janvier 2024, 14h00 Salle André Ravache

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-22T00:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-22T00:00:00+01:00

Loto organisé par la chorale Les Embruns.

Ouverture des portes à 12h00.

Plus de renseignements au 06 81 44 93 59.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@choeurlesembruns.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.choralelesembruns.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/loto-2024-le-pouliguen.html »}]

LOISIRS Y|CHORALEEMBRUNS|LOTO2024