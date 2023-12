Concert des Fous de Bassan 2024 Salle André Ravache Le pouliguen, 14 janvier 2024, Le pouliguen.

Concert des Fous de Bassan 2024 Dimanche 14 janvier 2024, 15h00 Salle André Ravache Concert: 10

Présentation du cinquième album de l’ensemble.

Chants de marins et de la mer.

Réservations par téléphone au 06 82 11 57 93.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

