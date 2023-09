Saison culturelle [Musique] Blønd and Blönd and Blónd dans Mariåj en chønsons Salle André Ravache Le pouliguen, 12 janvier 2024, Le pouliguen.

Saison culturelle [Musique] Blønd and Blönd and Blónd dans Mariåj en chønsons Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 Salle André Ravache Entrée: 20, Entrée: 17, Enfant: 8

Tø, Glär et Mår, un frère et deux sœurs, chantent ensemble depuis leur plus tendre enfance suédoise. Ils nourrissent une curiosité insatiable pour les classiques de la chanson française qu’ils détournent avec une singularité surprenante. Avec leur premier spectacle, intitulé « Hømåj à la chønson française », ils ont joué en première partie de Thomas VDB, Franck Dubosc, Arnaud Ducret ou encore Blanche Gardin. Ils ont également été remarqués chez Laurent Ruquier, Michel Drucker, Patrick Sébastien ou encore « La France a un incroyable talent ». Dans ce nouveau show « Mariåj en chønsons », vous êtes conviés au repas de noce de Magnus et Gwendoline, qui ont choisi Blønd and Blönd and Blónd pour célébrer leur union. Extrait du menu de fêtes : velouté de premiers émois d’amour, terrine de franchouille et son émulsion au vin Johnny, plateau de chansons variées à pâte molle, farandole soyeuse de sucre bruni Carla, d’acidulé Lio Ferré, et autres friandises musicales et digestives. French touch, guimauve, variétés, java-musette… aucun classique ne résistera à la suéditude passionnée mais corrosive du trio. En un mot, si vous aimez Ingmar Dassin et Joe Bergman, ce spectacle est pour vous !

**Placement libre. Ouverture des portes à partir de 20h.

Billets non échangeables et non remboursables.**

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T06:30:00+01:00

CULTURE FAMILLE