Loto comité de jumelage franco-allemand 2024 Samedi 6 janvier 2024, 20h00 Salle André Ravache

Loto animé par Johnny à 20h00.

Ouverture des portes à 18h00.

Petite restauration sur place.

Salle André Ravache Place Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

