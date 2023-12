Spectacle: Mentalisme digital avec Kevin Micoud Salle André Ravache Le pouliguen, 8 décembre 2023 19:30, Le pouliguen.

Juste avant les fêtes, entrez dans une nouvelle aire, celle du mentalisme digital, aux côtés du magicien et mentaliste Kevin Micoud. Ce spectacle ultra moderne a la particularité de mélanger deux univers : tout d’abord le mentalisme pur, dans un style direct très fort ; et ensuite un mentalisme moderne, à la frontière de la magie mentale, proposant des effets visuels créés avec toute la technologie actuelle : hologrammes, assistant virtuel, écrans, réseaux sociaux et smartphones. Ce show regroupe le meilleur de Kevin Micoud : ses numéros de concours, primés au championnat de France, d’Europe, et même du monde, ainsi que ses performances présentées dans les multiples émissions de télévision auxquelles il a participé, comme « La France a un incroyable talent » (2021) ou encore « Les plus grands magiciens du monde » (Oscar obtenu en 2020 avec la mention « spectacle de l’année » dans la catégorie mentalisme). D’Éric Antoine à Jeff Panacloc en passant par Hélène Ségara, ils sont tous unanimes : le spectacle de Kevin Micoud est unique, sensationnel et presque irréel.

**Placement libre. Ouverture des portes à partir de 20h. Début du spectacle à 20h30

Billets non échangeables et non remboursables.**

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T06:30:00+01:00

CULTURE FAMILLE