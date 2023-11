Les mardis de Quai des Voiles – Nœuds marins Salle André Ravache Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique Les mardis de Quai des Voiles – Nœuds marins Salle André Ravache Le pouliguen, 14 novembre 2023, Le pouliguen. Les mardis de Quai des Voiles – Nœuds marins Mardi 14 novembre, 18h00 Salle André Ravache L’association Quai des Voiles vous propose « les mardis de Quai des Voiles », un rendez-vous mensuel d’information et d’échanges. La première session, le mardi 14 novembre, sera consacrée aux nœuds marins, leur réalisation et leurs utilisations. Un grand classique pour tous les futurs navigateurs : « le matelotage ». Communiqué Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-mardis-de-quai-des-voiles-noeuds-marins-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/communique-2582284.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00 LOISIRS SPORT Détails Catégories d’Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle André Ravache Adresse Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle André Ravache Le pouliguen latitude longitude 47.27826;-2.43294

Salle André Ravache Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pouliguen/