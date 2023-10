Concours de Belote Salle André Ravache Le pouliguen, 4 novembre 2023, Le pouliguen.

Concours de Belote Samedi 4 novembre, 14h30 Salle André Ravache Inscription: 16

Chaque joueur repart avec un lot.

Salle André Ravache Place de Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-de-belote-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:30:00+01:00 – 2023-11-05T00:30:00+01:00

Y|CMFLP|CONCOURSBELOTE011123LP