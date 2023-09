Salon de la Gastronomie – Saveurs d’octobre Salle André Ravache Le pouliguen, 27 octobre 2023, Le pouliguen.

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons le Salon de la Gastronomie du Pouliguen.

Pour cette 9ème édition, l’Atelier du Goût fêtera les 10 ans de l’association. Elle accueillera une quarantaine de producteurs et artisans de la presqu’île et des environs qui vous feront découvrir et déguster leurs produits. Interviews de producteurs, démonstrations culinaires et paniers gourmands à gagner.

Vendredi 27 : Inauguration du salon par Mikaël AMISSE, chef exécutif de l’Hôtel Royal Barrière à La Baule.

Samedi 28 : Ateliers enfants/parents animés par une diététicienne de l’Interfel.

Dimanche 29 : Intronisation par la Confrérie des Bouchoteurs de Pénestin. Remise des prix du salon et du concours professionnel dont le thème sera «Gâteau d’anniversaire», en présence du président du jury, Mikaël AMISSE, chef exécutif de l’Hôtel Royal Barrière.

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Le Programme des Saveurs d’octobre

