Saison culturelle [Théâtre] Le Coach Vendredi 13 octobre, 20h30 Salle André Ravache undefined: 15, undefined: 13, Enfant: 8

Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare : il est trop gentil…

Tout le monde profite de lui. Sa mère abuse de son temps, sa sœur de son argent et son patron de sa bonne volonté. Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un confident à qui elle raconte ses histoires amoureuses. Un jour où il est particulièrement déprimé, Patrick lit une annonce vantant les mérites d’Assuérus Chêne, un coach personnel réputé. Il prend alors son courage (et son chéquier) à deux mains et décide de l’engager. C’est ici que les vrais ennuis commencent…

Après plus de 1 500 représentations dans toute la France mais aussi en Suisse, au Liban, en Israël, ainsi qu’une adaptation au cinéma avec Richard Berry et Jean-Paul Rouve, « Le Coach » débarque au Pouliguen. Une pièce de et avec le Pouliguennais Bruno Bachot.

**Placement libre. Ouverture des portes à partir de 20h.

Billets non échangeables et non remboursables.**

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

