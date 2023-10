Fest-Noz d’automne Salle André Ravache Le pouliguen, 30 septembre 2023, Le pouliguen.

Fest-Noz d’automne Samedi 30 septembre, 21h00 Salle André Ravache Entrée: 7

Avec les groupes Poulgwen’du, Clef d’Sel, Kris’arm duo.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 59 22 37 »}, {« type »: « email », « value »: « fetebretonne@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://arpoulligwen.e-monsite.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fest-noz-d-automne-le-pouliguen-1-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T21:00:00+02:00 – 2023-10-01T07:00:00+02:00

CULTURE FETEFOIRE