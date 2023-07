Accueil des résidents secondaires Salle André Ravache Le pouliguen, 11 juillet 2023, Le pouliguen.

Accueil des résidents secondaires 11 juillet et 5 août Salle André Ravache Entrée libre: 0

Comme chaque été, la municipalité propose un temps d’échanges particulier avec les résidents secondaires. Deux réunions sont programmées afin que les participants puissent avoir le choix.Les rendez-vous sont donnés à la salle des fêtes André Ravache. Cette rencontre sera l’occasion de faire un point sur les actions et les projets de la Ville.

Salle André Ravache Place Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/accueil-des-residents-secondaires-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T19:00:00+02:00 – 2023-07-12T05:00:00+02:00

2023-08-05T10:00:00+02:00 – 2023-08-05T20:00:00+02:00

