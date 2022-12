Exposition et Concours Lego® Voyage en brick Salle André Ravache Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Exposition et Concours Lego® Voyage en brick Salle André Ravache, 18 février 2023, Le pouliguen. Exposition et Concours Lego® Voyage en brick 18 et 19 février 2023 Salle André Ravache

Entrée: 2

Exposition de créations en Lego® intitulé « Voyage en Brick » se tiendra à la salle Ravache. Depuis le début de leur mandat en 2021, les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) travaillent… Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lepouliguen.fr/wp-content/uploads/2022/12/voyageEnBrick_reglementConcours.pdf »}] Exposition de créations en Lego® intitulé « Voyage en Brick » se tiendra à la salle Ravache. Depuis le début de leur mandat en 2021, les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) travaillent à la mise en œuvre de ce projet : « Nous sommes heureux de proposer quelque chose de nouveau au Pouliguen. Intergénérationnel, l’événement se veut chaleureux et s’adressera à tous les publics ». Le thème sera « Le monde et les voyages ». L’association « Espace maquettes de trains » sera représentée par son membre le plus éminent, Roger Tortelier, grand habitué des rendez-vous de ce type. Le Savenaisien viendra exposer plus d’une tonne de créations ! Grâce à lui et d’autres passionnés, les visiteurs pourront découvrir de multiples installations : « Lego City Train », « Lego sous la neige », « Lego Ninjago », ou encore « Lego Fabuland ». Sur place, l’association vendra des boîtes de Lego® neuves. Une exposition de passionnés. Des jouets accessibles à tous

Les adolescents ont souhaité que des jouets recyclés soient également mis à la disposition du public. Ils se sont ainsi rapprochés de l’association pouliguennaise « La Malle à Rejouer » qui donne une seconde vie aux jouets. Depuis 1 an, les bénévoles collectent des Lego® et des Duplo® afin de pouvoir les proposer à la vente lors de l’événement. Les jeunes ont eu à cœur de rassembler le public autour d’une action solidaire. Une participation de 2 € minimum sera ainsi demandée (entrée libre pour les moins de 18 ans) et l’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association « Les P’tits Doudous » qui a pour objectif d’améliorer l’accueil et le bien-être des enfants opérés, en réduisant leur anxiété par le jeu avant une opération chirurgicale. Les cadeaux qui leur sont offerts sont financés par le recyclage de l’inox contenu dans les lames de laryngoscopes, ou encore du cuivre provenant des bistouris électriques à usage unique. À cette exposition, s’ajoutera un concours qui invitera les participants à réaliser la construction de leur choix sur le thème du « voyage ».

Pour participer, inscrivez-vous via le formulaire en ligne avant le dimanche 5 février ! Disponible ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T10:00:00+01:00

2023-02-19T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle André Ravache Adresse Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Salle André Ravache Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

Salle André Ravache Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Exposition et Concours Lego® Voyage en brick Salle André Ravache 2023-02-18 was last modified: by Exposition et Concours Lego® Voyage en brick Salle André Ravache Salle André Ravache 18 février 2023 Le Pouliguen Salle André Ravache Le pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique