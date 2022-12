Les musicales Salle André Ravache Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Les musicales Salle André Ravache, 28 janvier 2023, Le pouliguen. Les musicales Samedi 28 janvier 2023, 20h30 Salle André Ravache

Entrée libre: 0

Concert réunissant toutes les formations musicales du Pouliguen : le Bagad de la Presqu’île, la Batterie Fanfare de la Côte Sauvage, la chorale de la Baie Blanche, le Choeur les Embruns et les Fou… Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire Concert réunissant toutes les formations musicales du Pouliguen : le Bagad de la Presqu’île, la Batterie Fanfare de la Côte Sauvage, la chorale de la Baie Blanche, le Choeur les Embruns et les Fous de Bassan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-29T06:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle André Ravache Adresse Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Salle André Ravache Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

Salle André Ravache Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Les musicales Salle André Ravache 2023-01-28 was last modified: by Les musicales Salle André Ravache Salle André Ravache 28 janvier 2023 Le Pouliguen Salle André Ravache Le pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique