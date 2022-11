Concert Gospel Salle André Ravache, 21 décembre 2022, Le pouliguen.

Concert Gospel Mercredi 21 décembre, 19h00 Salle André Ravache

Entrée libre: 0

Interprété Basic Colors Le Quartet féminin reprendra les standards du gospel présentés en polyphonie vocale. Parmi les quelques titres de leur répertoire : Oh Happy Day !, Hallelujah, I say a lit…

Salle André Ravache Place Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Interprété Basic Colors

Le Quartet féminin reprendra les standards du gospel présentés en polyphonie vocale. Parmi les quelques titres de leur répertoire : Oh Happy Day !, Hallelujah, I say a little pray for you, Love is all, Amazing grace, All of me



2022-12-21T19:00:00+01:00

2022-12-22T05:00:00+01:00