Saison culturelle – le Grand Orchestre du Splendid Salle André Ravache

Saison culturelle – le Grand Orchestre du Splendid Salle André Ravache, 30 mai 2023, . Saison culturelle – le Grand Orchestre du Splendid Mardi 30 mai, 20h30 Salle André Ravache Billet: 20, Billet: 17, Billet: 8 L’histoire commence en 1977 avec quelques musiciens professionnels qui se retrouvent pour s’amuser en réinterprétant du Ray Ventura et du Duke Ellington.

Ce qui ne devait être qu’un plaisir partagé entre copains devient un succès immédiat.

Venez passer une soirée sur les airs de « Tout va très bien madame la marquise » Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen 44510 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/saison-culturelle-le-grand-orchestre-du-splendid-le-pouliguen.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T20:30:00+02:00 – 2023-05-31T06:30:00+02:00

2023-05-30T20:30:00+02:00 – 2023-05-31T06:30:00+02:00 CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS

Détails Autres Lieu Salle André Ravache Adresse Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Lieu Ville Salle André Ravache

Salle André Ravache https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//