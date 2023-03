Saison culturelle – concert de la Philharmonie des Deux Mondes- Salle André Ravache

Saison culturelle – concert de la Philharmonie des Deux Mondes- Salle André Ravache, 5 mai 2023, . Saison culturelle – concert de la Philharmonie des Deux Mondes- Vendredi 5 mai, 20h30 Salle André Ravache Concert: 15, Concert: 13, Concert: 8 La Philharmonie des Deux Mondes regroupe des musiciens professionnels des pays de la Loire, enseignants en conservatoire et jeunes talents en devenir.

Seront au programme de cette représentation : La 4eùme symphonie de Mendelssohn et le concerto en ré majeur de Beethoven.

La philharmonie des deux mondes est dirigée par Philippe Hui. Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen 44510 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/saison-culturelle-concert-de-la-philharmonie-des-deux-mondes-le-pouliguen.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:30:00+02:00 – 2023-05-06T06:30:00+02:00

2023-05-05T20:30:00+02:00 – 2023-05-06T06:30:00+02:00 CULTURE LOISIRS

Détails Autres Lieu Salle André Ravache Adresse Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Lieu Ville Salle André Ravache

Salle André Ravache https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//