Saison culturelle- Pièce de théâtre le prénom- Vendredi 14 avril, 20h30 Salle André Ravache Billet: 15, Billet: 13, Billet: 8

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’anna, sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… mais quand on demande à Vincent s’il a déjà chois un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen 44510

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-15T06:30:00+02:00

