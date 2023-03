Conférence : Occupation et collaboration dans la Nièvre 1940-1942 Salle André Malraux Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Conférence : Occupation et collaboration dans la Nièvre 1940-1942 Salle André Malraux, 24 mars 2023, Varennes-Vauzelles . Conférence : Occupation et collaboration dans la Nièvre 1940-1942 EUR 5 Rue André Malraux Salle André Malraux Varennes-Vauzelles Nièvre Salle André Malraux 5 Rue André Malraux

2023-03-24 – 2023-03-24

Salle André Malraux 5 Rue André Malraux

Varennes-Vauzelles

Nièvre . EUR L’Association du Musée de la Résistance vous invite à une conférence à la salle André Malraux à VARENNES VAUZELLES.

Le thème de cette soirée « Occupation et collaboration dans la Nièvre 1940-1942 ». Michaël Bourdard sera l’intervenant. Il est chargé d’études aux Archives Départementales de la Nièvre.

Rendez vous à 18h.

Entrée libre.

Infos au 03.86.23.96.94 musee.resistance@bbox.fr +33 3 86 23 96 94 https://www.nevers-tourisme.com/musee-de-resistance-nationale-varennes-vauzelles/ Salle André Malraux 5 Rue André Malraux Varennes-Vauzelles

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Varennes-Vauzelles Adresse Varennes-Vauzelles Nièvre Salle André Malraux 5 Rue André Malraux Ville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre Tarif EUR Lieu Ville Salle André Malraux 5 Rue André Malraux Varennes-Vauzelles

Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-vauzelles /

Conférence : Occupation et collaboration dans la Nièvre 1940-1942 Salle André Malraux 2023-03-24 was last modified: by Conférence : Occupation et collaboration dans la Nièvre 1940-1942 Salle André Malraux Varennes-Vauzelles 24 mars 2023 5 Rue André Malraux Salle André Malraux Varennes-Vauzelles Nièvre nièvre Salle André Malraux Varennes-Vauzelles

Varennes-Vauzelles Nièvre