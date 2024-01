Mohamed Lamouri & Groupe Mostla Salle André Malraux Sarcelles, vendredi 2 février 2024.

Mohamed Lamouri & Groupe Mostla Le Cheb du métro parisien publie un second album Méhari, son road trip raï vers le sud rêvé, de Barbès à Oran Vendredi 2 février, 20h30 Salle André Malraux Entrée libre et gratuite

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

’Brite la liberté’ signifie ’je veux la liberté’. Il n’y a pas mieux que la Liberté, celle de Lamouri est profonde et inaltérable alors pour ce premier single du voyage on la fête dans un empressement bollywood et chaabi, on change le metro en orient express.

Lamouri chante le raï sentimental : parisien d’Algérie, il se produit dans le métro depuis le début des années 2000.

Authentique personnage de Belleville et du grand Paris, il chante beaucoup plus qu’il ne parle et son histoire est longue à raconter : mal voyant autonome, longtemps clandestin, la vie dure et l’optimisme sans faille, toujours le clavier à l’épaule.

Sa voix, rauque et tendue, est patinée à l’excès, magnifique. Il élabore ses mélodies dans le métro et les affine à l’épreuve de ce public urbain sans cesse renouvelé.

Son premier album Underground Raï Love (2019) avait fait mouche avec ses titres aux confluents du raï des 80’s et de la pop occidentale.

Méhari se fête sur scène : un concert spécial salle Malraux à Sarcelles le 02/02 avec les musiciens du Cheb : Baron Rétif (percs), Charlie 0. (keyboards), Mocke (saz, guitar)

Lamouri y chante aux bongos son cœur et son destin, sans oublier ses pépites raï de Rachid et Fethi, Boutaïba Sghir, Cheb Hasni…

Salle André Malraux 29 rue Taillepied 95200 SARCELLES Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 38 21 03 »}, {« type »: « email », « value »: « accessibilite@sarcelles.fr »}]

